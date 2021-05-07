Будівництво мосту на кордоні з Молдовою: "Укравтодор" оголосив тендер

"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво прикордонного мосту в Ямполі - він дозволить скоротити час поїздки за маршрутом Київ - Кишинів.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

"Реалізовуємо домовленості між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Республіки Молдова Майєю Санду.

Аби транспортний зв'язок між обома сусідніми країнами був кращим, плануємо звести мостовий перехід через річку Дністер у Вінницькій області на державному кордоні. Міст буде збудовано в околицях прикордонних населених пунктів Ямпіль і Косеуць", - йдеться у повідомленні.

В "Укравтодорі" зазначають, що наразі зв'язок між Україною і Молдовою через річку Дністер у межах Вінницької області забезпечується єдиним мостом, який розміщений у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач".

"Будівництво мосту у Ямполі - частина Транспортної стратегії України до 2030 року. Він дозволить скоротити час поїздки за маршрутом Київ - Кишинів", - заявили в "Укравтодорі".

"Наразі сполучення між двома європейськими країнами в регіоні забезпечується паромною переправою. Однак вона давно не відповідає вимогам часу і реальним потребам жителів держав.

Будівництво мосту - стратегічний пріоритет. Паралельно з цим оновлюємо 137,5 км маршруту - йдеться про найбільш проблемні для проїзду ділянки.

Тобто вже до кінця року шлях до кордону буде комфортним для проїзду", - сказав голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

30 квітня Служба автомобільних доріг у Вінницькій області у системі Prozorro оголосила тендер на будівництво мостового переходу.

Будівництво мосту через Дністер поблизу Ямполя здійснюватиметься за моделлю "проєктуй-будуй".

"Це означає, що підрядна організація, котра переможе в тендері, займатиметься і виготовленням проєктної документації, і будівельними роботами. Ця модель заощаджує час на реалізацію проєкту та здешевлює його реалізацію", - пояснили в "Укравтодорі".

Мостовий перехід через Дністер передбачає будівництво 2 підходів: 1,6 км з боку української території та 5 км з молдовського боку.

Штучна споруда забезпечить з'їзд на українську дорогу Т-02–02 Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань та молдовську М-2.

При цьому, очікувана вартість будівництва становить 3,4 млрд грн. За умовами тендеру, завершити зведення переходу компанія-підрядник повинна до кінця 2022 року.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 31 травня 2021 року, а 6 червня відбудеться аукціон.

Нагадаємо:

У січні під час офіційного візиту президента Молдови Маї Санду в Україну президент України Володимир Зеленський заявив про "амбітну ідею" - будівництво сучасної магістралі, яка з’єднає Київ та Кишинів.

Економічна правда