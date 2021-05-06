"Укрпошта" втричі збільшила ліміти на видачу готівки

З 5 травня Укрпошта збільшила ліміти на видачу готівки втричі - ліміт видачі готівки з платіжної картки через POS-термінал тепер становить від 50 грн до 15 тис грн за одну операцію.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що зняття готівки з карток безкоштовне, проте комісію за зняття може знімати банк-емітент.

"Укрпошта входить в топ-7 компаній-екваєрів за кількістю POS-терміналів. На відміну від решти з цього списку, а це банки, POS-термінали Укрпошти розміщені в тому числі у відділеннях в невеликих населених пунктах з чисельністю від 2 тис осіб, де немає банкоматів.

І термінали Укрпошти - чи не єдиний спосіб зняти готівку з картки. В планах компанії на 2021 рік розширення мережі POS-терміналів, в тому числі і для відділень в селах, щоб забезпечити якомога більшу кількість клієнтів доступом до фінансових та поштових послуг", - заявив заступник гендиректора "Укрпошти" з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

POS-терміналами обладнані автоматизовані відділення Укрпошти - це це 3,2 тис відділень по всій Україні.

Загалом мережа POS-терміналів Укрпошти налічує 5 тисяч одиниць.

"За перший квартал 2021 року послугою зняття готівки через POS-термінали клієнти Укрпошти скористалися понад 207 тис разів на загальну суму 287 млн грн", - додали в компанії.

Економічна правда