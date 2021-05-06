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УЗ планує у червні відновити міжнародні подорожі

Четвер, 6 травня 2021, 15:10
 

"Укрзалізниця" планує з червня розпочати відновлення міжнародних пасажирських перевезень - уже досягнуті попередні домовленості щодо відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Також ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.

"Наразі в Україні та сусідніх країнах спостерігається стабілізація ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Це дає змогу вести перемовини із залізничними адміністраціями країн-сусідів щодо відновлення міжнародних маршрутів.

Минулого тижня оглянули готовність інфраструктури на заході країни, яка межує з країнами Європи. Тут ми розпочали низку проєктів та робіт", - заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

За його словами, Укрзалізниця готова до відновлення цих перевезень.

"Зокрема, Укрзалізниця вже отримала погодження щодо курсування безпересадкових вагонів Київ - Відень з червня. Також планується відновити поїзди, що курсують на маршруті Чоп - Захонь", - додали в компанії.

Міжнародне сполучення припинялося через пандемію коронавірусу.

Економічна правда

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