Ціни на морські перевезення злетіли до максимуму за 11 років

Індекс вартості фрахту Baltic Dry, що відслідковує ціни на морські перевезення насипних і навалочних вантажів по всьому світу, піднявся до максимальної позначки за 11 років.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Значення індикатора 6 травня досягло 3157 пунктів, збільшившись за останній місяць більш ніж на 50%.

Експерти обумовлюють це підвищенням попиту на сировину по всьому світу і деякою нестачею суден, пише Montel News.

"Незалежно від сектора – залізна руда, вугілля або навіть зерно – всюди ми спостерігаємо дуже сильні рухи, – сказав аналітик одного з великих суднових брокерів. – Крім того, багато товарів йдуть дрібними партіями, наприклад, пиломатеріали вперше за багато років відправляються зі Скандинавії в США".

Він також зазначив зниження ефективності роботи в деяких портах, через що, наприклад, затримки з розвантаженням вугілля в Індонезії досягають шести тижнів.

"Попит на більшість сировинних товарів стрімко зростає плюс дорожчає нафта, а навколо багато дешевих грошей", – заявив сировинний аналітик, вказавши на "оптимістичні настрої" на ринках.

Представники Arrow Shipbroking Group зазначають, що "рекордні ціни на сировину і сильні фундаментальні фактори не припускають ніяких ознак" ослаблення попиту.