НЕК "Укренерго" пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії для компанії з 1 серпня на 21% – з 293,93 гривні за МВт-год до 355,55 гривні за МВт-год.

Відповідний проєкт рішення винесено на обговорення, повідомляє пресслужба компанії.

"Укренерго" обґрунтовує необхідність підвищення тарифу збільшенням витрат на сировину і допоміжні матеріали на 20,21 млн гривень, електроенергію для господарських потреб – на 19,42 млн гривень, інші операційні витрати – на 54,69 млн гривень.

Крім того, в проєкт структури тарифу включені фінансові витрати за договором кредитної лінії від 30 грудня 2020 року між НЕК "Укренерго" та АТ "Укрексімбанк" на суму 964,3 млн гривень.

"Укренерго" зазначає, що в діючий тариф включені витрати на виплату відсотків за кредитами, отриманими в "Ощадбанку" та "Укргазбанку".

Відповідно до затвердженого 26 квітня "Прогнозного балансу електроенергії об'єднаної електроенергетичної системи України на 2021 рік" компанія передбачає в тарифі зростання обсягу передачі електроенергії на 1,94 млн МВт-год – до 140,9 млн МВт-год, а також збільшення витрат, пов'язаних з виконанням спеціальних зобов’язань, без урахування компенсації з держбюджету, на рівні 31,57 млрд грн.

Економічна правда