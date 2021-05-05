Укрзалізниця продовжила маршрут експреса "Львів – Чернівці" до Луцька

Укрзалізниця з 6 травня продовжила маршрут регіонального експреса Львів — Чернівці до Луцька.

Про це повідомила пресслужба залізниці.

"З 6 травня поїзд № 701/702 Львів — Чернівці курсуватиме до Луцька. Це допоможе розвантажити автошляхи та зменшити затори, які утворилися через обвал автомобільного мосту в селі Гайок на автодорозі Львів — Луцьк", – зазначили в УЗ.

До Львова потяг прибуватиме за чинним розкладом, після чого о 09:51 вирушатиме до Луцька та прибуватиме на кінцеву станцію о 14:25. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Луцька о 14:45 і прибуватиме до Чернівців о 23:14.

Економічна правда