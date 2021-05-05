Хто виготовляє найсмачніший пломбір в Україні? Результати дослідження

При виготовленні пломбіру всі українські виробники повинні дотримуватися державного стандарту ДСТУ 4733:2007, що визначає єдиний рецепт, склад продукту, виробничий процес.

Так забезпечується висока якість традиційного продукту.

Та чи однаковий смак пломбіру в усіх виробників?

Уподобання українських споживачів у категорії "Пломбір" з’ясовував Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS.

За даними опитування, споживачам відомі такі виробники пломбіру:

"Рудь" — найбільш відомий та часто згадуваний респондентами, що визначилися, виробник. Також респонденти називали виробників "Ласунка", "Три ведмеді", "Бєлая Бяроза".

Виробники найсмачнішого пломбіру

Респондентам запропонували створити власний рейтинг виробників пломбіру, розподіливши між виробниками переможні перше, друге й третє місця.

Перше місце посів виробник "Рудь": так вважає більшість респондентів. Друге місце — виробник "Бєлая Бяроза", третє — "Ласунка".

Найсмачніший пломбір

Респондентів попросили назвати пломбір без наповнювачів, смак якого сподобався найбільше.

Найсмачнішим виявилося морозиво "Ескімос" виробника "Рудь".

У переліку смачного морозива також опинилися "Пломбір" виробника "Бєлая Бяроза", "Стакан Великан" та "Малюк-Ам" виробника "Ласунка", "Хрещатик" виробника "Хладопром" та інші.

В опитуванні взяли участь 1200 респондентів, що мешкають у різних регіонах України, крім окупованих територій.

Вибірка репрезентативна за показниками віку, статі, типу поселення. Статистична похибка становить +/− 2,9 %. Результати дослідження базуються на даних останнього літнього сезону.