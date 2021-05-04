Ethereum встановила новий рекорд вартості
Криптовалюта Ethereum оновила свій рекорд собівартості, піднявшись до позначки у 3 456 доларів.
Про це повідомляє CNBC.
Станом на 18:30 за київським часом "ефір" коштує 3305 доларів.
Загалом із початку року вартість Ethereum злетіла на 360%.
Аналітики пов’язують зацікавленість в другій за популярністю криптовалюті з інтересом різних інституцій. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейні Ethereum.
Нагадуємо:
Ринкова вартість криптовалют вперше перевищила 2 трильйони доларів, найбільшу вагу у показниках мають котирування Bitcoin, який встановився на рівнях, близьких до 59 тисяч доларів.
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