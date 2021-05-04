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Ethereum встановила новий рекорд вартості

Вівторок, 4 травня 2021, 18:35
 

Криптовалюта Ethereum оновила свій рекорд собівартості, піднявшись до позначки у 3 456 доларів.

Про це повідомляє CNBC.

Станом на 18:30 за київським часом "ефір" коштує 3305 доларів.

Загалом із початку року вартість Ethereum злетіла на 360%.

Аналітики пов’язують зацікавленість в другій за популярністю криптовалюті з інтересом різних інституцій. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейні Ethereum.

Нагадуємо:

Ринкова вартість криптовалют вперше перевищила 2 трильйони доларів, найбільшу вагу у показниках мають котирування Bitcoin, який встановився на рівнях, близьких до 59 тисяч доларів.

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