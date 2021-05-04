РФ готується до можливого відключення від SWIFT

Москва працює над тим, щоб "звести до мінімуму можливі ризики" в разі відключення країни від міжбанківської системи передачі інформації про платежі SWIFT.

Джерело: офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова в інтерв'ю RT, яку цитує РБК.

Деталі: Європейський парламент 29 квітня ухвалив жорстку антиросійську резолюцію, в якій закликав в разі прямого вторгнення Росії в Україну зупинити імпорт російських нафти й газу до ЄС, відключити РФ від SWIFT і ввести санкції проти наближених до російської влади олігархів.

Захарова зазначила, що у зв'язку з цією резолюцією в Кремлі хоч і розглядають сценарій відключення країни від SWIFT як гіпотетичний, але не виключають його.

Як приклад альтернативи представниця МЗС РФ привела систему передачі фінансових повідомлень (СПФП) Центробанку Росії. Також вона додала, що влада обговорює її з'єднання з іноземними аналогами - європейською SEPA, іранською SEPAM, китайськими CUP та CIPS.

Пряма мова: "Ведеться міжвідомче опрацювання на предмет мінімізації ризиків і економічних збитків від обмеження доступу нашої країни до звичних міжнародних фінансових інструментів і платіжних механізмів".

Нагадаємо: Європарламент закликав Росію вивести свої війська з тимчасово окупованих територій Донбасу і повернути Україні контроль над Кримом і Севастополем.

Українська правда