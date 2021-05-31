Уряд розподілив 800 мільйонів субвенції на розвиток спортивної інфраструктури
Уряд розподілив 800 мільйонів гривень субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на 11 проєктів спортивної інфраструктури в регіонах.
Про це йдеться у розпорядженні уряду № 527-р від 31 травня.
Міністерству молоді та спорту доручили забезпечити погодження розподілу обсягу субвенції, затвердженого розпорядженням, з Комітетом Ради з питань бюджету.
Зокрема, 76,284 млн грн спрямують в бюджет Маріупольської міської територіальної громади на реконструкцію з благоустроєм території басейну "Нептун" у Маріуполі.
Крім цього, 80 млн грн спрямують на будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною в Мелітополі, 90 млн грн - на будівництво центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка", 91,5 млн грн - на будівництво багатофункціонального Палацу спорту в Тернополі.
Економічна правда
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