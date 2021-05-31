Стан фінсектору наразі найкращий за три роки – опитування НБУ

Керівники фінансових установ оцінюють стан сектору як найкращий з моменту запровадження опитування у травні 2018 року, а протягом наступних шести місяців негативних змін не очікують.

Про це йдеться у результатах Опитування про системні ризики фінансового сектору Нацбанку.

Так, позитивний баланс відповідей (+22%) керівників найбільших банків та небанківських фінустанов України у травні був найвищим за весь час проведення опитування.

Також, що третій топменеджер вказав на покращення стану справ у фінсекторі протягом останніх пів року. Водночас, лише 6% респондентів оцінили його стан нижче задовільного.

Серед опитаних 20% вважають поточну стійкість фінансового сектору до значних негативних подій високою або дуже високою порівняно із 9% пів року тому. Також 33% респондентів очікують покращення стану сектору.

Крім того, частка респондентів, які мають негативні очікування, зменшилася у 8 разів до 6%.

Керівники фінансових установ вчергове назвали головним джерелом ризику загальний рівень корупції, діяльність правоохоронних органів та судової системи. Стрімко зріс ризик можливої ескалації військових дій з боку РФ на сході країни.

Покращення оцінок переважно економічних факторів ризику свідчить про поступовий вихід економіки України з кризи, кажуть в НБУ. Загрози для співпраці з міжнародними фінансовими організаціями залишаються серед основних ризиків два опитування поспіль.

Загалом схильність фінансових установ до ризику за останні півроку практично не змінилася – так вважають 69% респондентів.

Зазначається, що участь в опитуванні взяли керівники 22 банків, 12 страхових та 2 інвестиційних компаній. До вибірки не потрапили фінансові установи, до яких запроваджені політичні санкції.

Економічна правда