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НБУ спростив порядок подання банками аудиторського звіту

Понеділок, 31 травня 2021, 16:25
 

Нацбанк спростив порядок подання банками щорічного аудиторського звіту разом із відповідною фінансовою звітністю, скасувавши обов'язкову вимогу про їхнє подання у паперовому зброшурованому вигляді.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Відповідні зміни передбачені постановою правління НБУ від 27 травня 2021 року №45 "Про внесення зміни до Положення про порядок подання банком до НБУ аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності" і набирають чинності з 1 червня 2021 року.

НБУ нагадав, що у кінці 2020 року дозволив банкам та небанківським фінустановам надсилати документи електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Таке рішення ухвалене у зв'язку із установленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів.

Економічна правда

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НБУ аудит банки

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