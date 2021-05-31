Асоціація міст виступила проти низки законопроєктів про забудову

Члени правління Асоціації міст України 22 квітня одноголосно ухвалили Рішення, в якому висловлена позиція категоричної непідтримки законопроєктів №4561 та №4562 як таких, що шкодять місцевому самоврядуванню і не забезпечують досягнення поставленої мети.

Джерело: пресслужба АМУ у листі до "Української правди"

Дослівно: "Ухвалення законопроєкту №4561 призведе до монополізації Міністерства культури та інформаційної політики у сфері охорони культурної спадщини. Асоціація наголошує, що у будь-якій країні світу така практика відсутня. Дії Мінкульту є безвідповідальними і такими, що шкодять громадам. Усі будівлі неналежної якості були зведені саме з дозволу Мінкультури. Окрім того, Міністерство взяло за практику затягувати надання статусів пам'яток історичним будівлям, а це загрожує знищенням цих об'єктів.

Реалізація законопроєктів №4561 та №4562 жодним чином не посилить захист пам’яток національного та місцевого значення; не забезпечить вжиття правових заходів для охорони архітектурної спадщини, передбачених Конвенцією про охорону архітектурної спадщини Європи, якою охорона архітектурної спадщини визначена одною з головних цілей планування забудови міської та сільської територій.

Окрім того, законопроєкт №4561 не враховує принципи місцевого самоврядування, власну компетенцію місцевого самоврядування, курсу держави на децентралізацію повноважень органів виконавчої влади.

Прийняття законопроєктів №4561 та №4562 значно ускладнить проведення перевірок об’єктів культурної спадщини, припинення незаконних робіт на них та застосування до порушників штрафних санкцій".

Довідково: АМУ – всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, що представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування. Створена 1992 року за ініціативи міських голів.

До складу Асоціації входить понад 900 територіальних громад. Головою АМУ є мер Києва Віталій Кличко.

Передісторія:

27 травня повідомлялося, що Мінкультури разом із низкою ОДА, представниками місцевої влади просять народних депутатів невідкладно розглянути законопроєкти про протидію хаотичній забудові.

Зазначається, що законопроєкти мають на меті, зокрема, ввести кримінальну та посилити адміністративну відповідальність за злочини у сфері охорони культурної спадщини, підвищити штрафи за руйнування і знищення пам’яток культури та створити відкритий реєстр нерухомої культурної спадщини.