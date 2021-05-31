Шмигаль обіцяє, що цього року зарплати вчителів зростуть на 30%

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що рівень зарплати вчителів зросте на 30% протягом 2021 року.

Про це він сказав на форумі "Україна 30. Освіта і наука", передає "Укрінформ".

"Цього року ми збільшимо заробітні плати вчителів на 30%, але, звичайно, наша мета - це не менше, ніж середня заробітна плата по країні. Має бути мінімальний базис для вчителів, для освітян", - заявив прем'єр.

За його словами, влада має попіклуватися про достатню кількість шкіл і дитячих садочків, тобто необхідно створити сучасну розвинену інфраструктуру й ініціатива президента "Велике будівництво" дозволить це зробити.

"Ми можемо говорити, враховуючи минулий та цей рік, про сотні новозбудованих шкіл та садочків в нашій державі, які створюють якісну сучасну інфраструктуру для освіти", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

З 1 січня зарплати працівників освіти в Україні збільшилися на 20%.

У МОН зазначили, що в держбюджеті на 2021 рік Міністерству освіти і науки України передбачені видатки обсягом 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн більше, ніж у 2020 році.

В основному це кошти на збільшення заробітної плати з 1 січня на 20% та з 1 грудня 2021 року – на 8,4%.