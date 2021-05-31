Відомий необанк Revolut запустив переказ грошей в Україну

Відомий британський фінтех-сервіс Revolut запустив послугу грошових переказів в Україну.

Про це повідомляє ain.ua.

У листі користувачам сервіс повідомляє, що тепер можна висилати гроші в Україну в понад 30 валютах.

На карти українських банків можна висилати суми в доларах, швейцарських франках, фунтах та інших валютах. Гривня наразі не підтримується. Комісія за переказ становитиме від 3 до 5 євро. Гроші йтимуть на рахунок одержувача від 3 до 5 робочих днів.

Щоб провести такий переказ, згідно з інструкцією в листі, потрібно зайти в розділ платежів Payments, вибрати Send і потім створити новий платіж (New). Вибрати Add a bank recipient, потім вибрати Україну.

Додати повне ім'я, номер рахунку та код BIC/SWIFT одержувача. Додати одержувача. Натиснути на одержувача і ввести суму грошей, потім натиснути Continue. Перевірити дані платежу і потім відправити платіж.

У той же час, як повідомили в прес-службі компанії, повноцінно сервіс в Україні ще не запустився і новин про це поки немає.

Нагадуємо:

Британську компанію Revolut запустили 2015 року росіянин Микола Сторонський та українець Влад Яценко.

Сервіс дозволяє переказувати гроші за кордон і конвертувати валюти без комісій, брати кредити, відкривати рахунки компаній, торгувати криптовалютами, купувати страховку тощо.

Revolut не має відділень, тому всі операції з картами проходять в однойменному застосунку на смартфоні.

Після чергового раунду залучення інвестицій в лютому 2020 року Revolut оцінили в 5,5 млрд доларів.