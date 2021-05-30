ЗМІ: в Hyundai планують вдвічі скоротити випуск авто з двигунами внутрішнього згоряння

Hyundai планує в 2 рази скоротити кількість моделей з двигунами внутрішнього згоряння.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Видання пише, що таке рішення в березні поточного року прийняли боси цього південнокорейського автогіганта.

За інформацією джерел Reuters, Hyundai готується до нової ери електромобілів, тому затвердила стратегічний план про зниження кількості моделей з ДВС. У зв'язку з цим Hyundai буде розробляти і випускати більше автомобілів з електричною силовою установкою.

Коли конкретно Hyundai в 2 рази знизить кількість своїх моделей з ДВС - не повідомляється. Відомо, що до 2025 року цей автовиробник планує щорічно продавати по 1 млн електрокарів. До 2040 року він планує випускати тільки машини з електричною силовою установкою.