Припиняється підтримка Facebook Analytics
З 30 червня 2021 року Facebook припиняє підтримку інструменту Facebook Analytics, який зараз доступний за адресою facebook.com/analytics.
Про це повідомляється на сайті компанії.
У прес-релізі зазначено, що проаналізувати результати реклами, присутність і дії на Facebook і в Instagram можна за допомогою інших інструментів для бізнесу:
- Facebook Business Suite
- Ads Manager
- Events Manager
"Ми припиняємо підтримку Facebook Analytics, щоб в майбутньому об'єднати всі інструменти для бізнесу на єдиній платформі. Хоча цей інструмент більше не буде доступний, ми продовжимо створювати інші продукти для вимірювання, збору статистики та аналізу даних", - резюмували в компанії.
Вищезазначені зміни не торкнуться розділів статистики на Facebook і в Instagram.
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