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Припиняється підтримка Facebook Analytics

Неділя, 30 травня 2021, 15:38
 

З 30 червня 2021 року Facebook припиняє підтримку інструменту Facebook Analytics, який зараз доступний за адресою facebook.com/analytics. 

Про це повідомляється на сайті компанії. 

У прес-релізі зазначено, що проаналізувати результати реклами, присутність і дії на Facebook і в Instagram можна за допомогою інших інструментів для бізнесу: 

  • Facebook Business Suite 
  • Ads Manager 
  • Events Manager 

"Ми припиняємо підтримку Facebook Analytics, щоб в майбутньому об'єднати всі інструменти для бізнесу на єдиній платформі. Хоча цей інструмент більше не буде доступний, ми продовжимо створювати інші продукти для вимірювання, збору статистики та аналізу даних", - резюмували в компанії. 

Вищезазначені зміни не торкнуться розділів статистики на Facebook і в Instagram.

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Економічна правда
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