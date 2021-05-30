Припиняється підтримка Facebook Analytics

З 30 червня 2021 року Facebook припиняє підтримку інструменту Facebook Analytics, який зараз доступний за адресою facebook.com/analytics.

Про це повідомляється на сайті компанії.

У прес-релізі зазначено, що проаналізувати результати реклами, присутність і дії на Facebook і в Instagram можна за допомогою інших інструментів для бізнесу:

Facebook Business Suite

Ads Manager

Events Manager

"Ми припиняємо підтримку Facebook Analytics, щоб в майбутньому об'єднати всі інструменти для бізнесу на єдиній платформі. Хоча цей інструмент більше не буде доступний, ми продовжимо створювати інші продукти для вимірювання, збору статистики та аналізу даних", - резюмували в компанії.

Вищезазначені зміни не торкнуться розділів статистики на Facebook і в Instagram.