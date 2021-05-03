Найбільші банки Європи зібрали 30 мільйонів євро на запуск конкурента Visa і MasterCard

Більше 30 найбільших європейських банків і сервісів оплати планують створити власну платіжну систему, яка б стала конкурентом для американських сервісів - проєкт Європейської платіжної ініціативи уже отримав від своїх спонсорів понад 30 млн євро.

Про це пише Financial Times.

"Ідея полягає в тому, щоб створити європейського платіжного чемпіона, який зможе боротися з PayPal, Mastercard, Visa, Google та Apple", - зазначив голова Європейської платіжної ініціативи (EPI) Йоахім Шмальцль.

Серед ініціаторів цього плану - Deutsche Financial Institution, BNP Paribas, ING, UniCredit та Santander.

Зазначається, що команда EPI почала роботу над проєктом 9 місяців тому - влітку 2020 року проєкт підтримав Європейський центральний банк.

"Передбачається, що до вересня цього року буде розроблений план роботи сервісу - після цього інвестори вирішать, чи готові вони інвестувати у його розвиток, що потребує додаткового фінансування", - пише FT.

За словами Шмальцля, для проєкту необхідно "кілька мільярдів євро".

Він заявив, що у Європі ніхто не може самостійно конкурувати з американськими платіжними сервісами.

"Це стане можливим лише тоді, коли ми об'єднаємося", - заявив керівник EPI.

Він уточнив, що перший продукт планують представити на початку наступного року, а у другій половині року - розширити функціонал.

Економічна правда