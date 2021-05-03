Карантинні обмеження спровокували бум онлайн-продажів – звіт ООН

Карантинні обмеження через пандемію коронавірусу спричинили бум електронної комерції - інтернет-продажі становили майже п'яту частину загального роздрібного товарообігу минулого року.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт ООН.

За підрахунками Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) на базі даних національних статистичних управлінь найбільших економік, частка роздрібних онлайн-продажів у 2020 році зросла до 19% проти 16% роком раніше.

При цьому, Південна Корея повідомила про найвищу частку - 25,9% проти 20,8% роком раніше, у Китаї ця частка становила 24,9%, у Великій Британії - 23,3%, у США - 14%.

Відповідно до звіту ООН, пандемія призвела до змішаних результатів провідних компаній е-комерції B2C у 2020 році.

"Зокрема, туристична компанія Expedia у рейтингу GMV (Gross Merchandise Volume - загальний обсяг товарообігу) впала з 5 місця у 2019 році на 11-те у 2020-му, а сервіс пошуку та короткострокової оренди житла Airbnb, який у 2020 році вийшов на IPO, опустився у рейтингу з 11 на 13 місце", - пише видання.

Як і раніше, рейтинг GMV очолює китайська Alibaba, за нею йде Amazon (США).

"Попри падіння в сервісних компаніях, загальний GMV для 13 провідних компаній е-комерції B2C виріс на 20,5% до 2,9 трлн дол у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда