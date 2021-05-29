У аеропорті "Київ" сподіваються на компенсації внаслідок скасування авіарейсів із Білоруссю

У Міжнародному аеропорті "Київ" імені І.Сікорського сподіваються на компенсації внаслідок скасування авіарейсів із Білоруссю.

Про це заявив голова Ради директорів аеропорту Денис Костржевський:

"Міжнародний аеропорт "Київ" єднається з усім демократичним світом та підтримує санкції проти антидемократичних режимів. Проте ми сподіваємося, що приймаючи такі рішення, що призведуть до збитків деяких підприємств, зокрема аеропортів, уряд передбачить якісь компенсації", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-релізі зазначено, що аеропорт щомісячно сплачує податок за оренду землі у розмірі 2,5 млн гривень.

"Часткове звільнення від сплати податку було б для нас компенсацією за недоотримані прибутки", - зазначив Костржевський.

Так, за попередніми оцінками керівництва Аеропорту, за результатами 2021 року Міжнародний аеропорт "Київ" імені І.Сікорського планував обслужити близько 160 тис. пасажирів (на приліт та виліт) напрямку Мінськ-Київ-Мінськ. Що у грошовому еквіваленті складе близько 7 млн гривень недоотриманих доходів Аеропорту.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною і Білоруссю з 26 травня і заборонив українським авіакомпаніям польоти над білоруською територією.

Це пов'язано з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську і затриманням її пасажирів. Рішення уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів.

Також Саміт Європейського Союзу підтримав рішення заборонити польоти білоруських авіакомпаній на територію ЄС і закликав всіх авіаперевізників уникати прольоту над територією Білорусі.