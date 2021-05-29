Соц-економ субвенція: найменший середній обсяг коштів на один проект у Волинській області, найбільший на Луганщині

19 травня Уряд розподілив 1,68 млрд грн, або 28% від річного обсягу субвенції на соціально-економічний розвиток між територіальними громадами.

Про це пише Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки

При цьому, відрізняється середній обсяг на один проект у різних областях: найменший у Волинській області (менше півмільйона грн на об’єкт), найбільший на Луганщині – 12,5 млн грн на об’єкт.

Повідомляється, що основні напрямки фінансування – будівництво та ремонт (в т. ч. капітальний) об’єктів охорони здоров’я, закладів освіти, спортивних установ та комплексів, об’єктів благоустрою та житлово-комунального призначення, закупівля обладнання для лікарень та інших комунальних підприємств медичної сфери.

"Обсяг розподілених коштів є різним у різних регіонах (від 40 до 160 млн грн). Але поки що розподілено лише менше третини річного обсягу субвенції, відтак обсяг коштів по регіонах ще зміниться", - зазначили у центрі.