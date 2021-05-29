Газ на 10,8%, нафта і конденсат на 4,7%: Укрнафта за 4 місяці знизила видобуток

ПАТ "Укрнафта" у порівнянні з 2020 в січні-квітні 2021 року знизила видобуток нафти і конденсату на 4,7 % (на 23,8 тис. тонн) і газу - на 10,8% (на 43 млн куб. м).

Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, середньодобовий видобуток нафти і конденсату в квітні-2021 склав 4,13 тис. тонн проти 4,23 тис. тонн у квітні-2020 (-2,4%), газу - 2,99 млн куб. м проти 3,33 млн куб. м в квітні минулого року (-10,2%).

У компанії відзначили, що основна увага приділяється операційної ефективності при роботі на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання.

Нагадуємо:

"Укрнафта" в 2020 році знизила видобуток нафти і конденсату на 1% (на 15 тис. тонн) у порівнянні з 2019 роком - до 1,501 млн тонн, газу - на 3% (на 35 млн куб. м) - до 1,127 млрд куб. м, але збільшила виробництво скрапленого газу -на 4,5% (на 5 тис. тонн), до 117 тис. тонн.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з Коломойським, - близько 42% акцій.