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Швейцарія збільшила фіндопомогу України на цифровізацію до майже 200 мільйонів

П'ятниця, 28 травня 2021, 18:29
 

Міністерство цифрової трансформації 28 травня підписало угоду зі Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва (SDC) – в межах проєкту цифровізації уряду фінансову допомогу збільшать до 193,7 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Йдеться про програму "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP). В рамках партнерства міністерство впровадило, зокрема, послуги єМалятко, зміну місця реєстрації та сплату податків онлайн у кілька кліків, автоматичну реєстрацію ФОП, Дія.Цифрова освіта тощо.

Дана угода є продовженням меморандуму про співпрацю, який сторони підписали ще у вересні 2019 року. 

Фінансування в межах проекту розширюється до 6 313 640 швейцарських франків (193,7 млн грн). Кошти спрямують на е-послуги у сферах соцзахисту, пенсійного забезпечення, електронної демократії та на підвищення цифрової грамотності українців.

"Досвід України є інноваційним і корисним для інших країн, адже декілька нових цифрових сервісів за своєю зручністю та швидкістю навіть не мають подібних аналогів у світі. Плануємо і надалі підтримувати Україну в її зусиллях щодо цифрової трансформації, щоб різні категорії українців (зокрема, вразливі групи) мали рівний доступ до державних сервісів та інструментів електронної демократії", — зазначила гендиректорка Агенції Патріція Данці.

Економічна правда

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Швейцарія "Дія" Мінцифри

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