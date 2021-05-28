Верховний суд вирішив стягнути 76 мільйонів з топ-менеджерів банку "Укоопспілка"

Верховний суд ухвалив перше в історії країни рішення про стягнення шкоди з топ-менеджерів банку, що ліквідується, - про стягнення шкоди з екскерівників неплатоспроможного банку "Укоопспілка" 76 млн грн на користь Фонду гарантування.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що Велика палата Верховного суду ухвалила рішення у справі за позовом Фонду гарантування до 14 колишніх керівників банку "Укоопспілка" про відшкодування ними солідарно понад 76 млн грн шкоди, завданої кредиторам банку.

"Це перше остаточне судове рішення в цій категорії справ, яке має сформувати правозастосовчу практику. А також - відновить розгляд ще 36 аналогічних справ про відшкодування шкоди пов’язаними особами щодо інших банків.

Отримані в рамках виконання судового рішення кошти будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банку", - йдеться у повідомленні.

"Це - фундаментальне рішення, до якого ми йшли майже 2 роки. Вперше в практиці в Україні притягуються до солідарної відповідальності особи, пов’язані з банком, що ліквідується. Зазначене рішення суду розблоковує інші аналогічні справи.

Наразі Фондом гарантування ініційовано 64 справи щодо стягнення шкоди з менеджменту та власників банків, що ліквідуються. Понад 30 з них були зупинені у зв’язку з розглядом цієї справи. Прийняте рішення допоможе розпочати розгляд цих справ по суті", - заявив заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Віктор Новіков.

"Суть спору у справі "Укоопспілки" зводилась до того, що відповідачі у складі колегіальних органів управління прийняли рішення про інвестування грошових коштів у розмірі близько 70% всіх активів банку у неліквідні цінні папери фактично нульової вартості, чим спричинили шкоду банку та його кредиторам.

Зазначена справа була передана на розгляд Великої Палати Верховного Суду, оскільки містила виключну правову проблему щодо моменту, з якого потрібно починати розраховувати строк позовної давності", - додали у Фонді.

Економічна правда