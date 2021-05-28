СБУ викрила у Миколаєві маcштабне розкрадання дизпалива Укрзалізниці

СБУ у Миколаєві затримала посадовців Укрзалізниці, які щомісяця зливали з локомотивів 100-150 тонн дизпалива і незаконно продавали його.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Щомісячно ділки завдавали збитків до 50 тис дол. Нестача пального могла призвести до зривів перевезень залізничним транспортом.

Співробітники СБ України задокументували протиправну діяльність працівників депо. Посадовці, за попередньою змовою з представниками кримінального середовища, організували механізм викрадення паливно-мастильних матеріалів держтовариства. Дизпаливо ділки збували через підконтрольні АЗС", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, угруповання діяло з грудня минулого року.

"Правоохоронці із залученням спецпризначенців ЦСО "А" затримали сімох учасників угруповання. Серед них 3 посадовці Укрзалізниці та 4 представника кримінальних кіл. Під час обшуків вилучено вкрадене пальне на суму понад 1,7 млн грн", - додали в СБУ.

Повідомляється, що розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 та ст 208 ККУ.

Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам угруповання.