Суд відмовив у стягненні 670 мільйонів з бюджету Києва

Суд скасував рішення суду першої інстанції, відповідно до якого зі столичного бюджету мали стягнути 670 мільйонів гривень на користь комерційної структури за нібито реконструкцію Харківської площі.

Про це йдеться у рішенні Північного апеляційного господарського суду, передає пресслужба Київської міської прокуратури.

Господарський суд міста Києва у грудні 2019 року задовольнив позов комерційної структури та стягнув з Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 671,5 млн грн як збитки, спричинені розірванням інвестиційного договору щодо комплексної реконструкції Харківської площі у столиці, яка не була проведена.

Спір у цій справі стосується безпідставного стягнення з місцевого бюджету значної суми коштів.

У зв’язку з цим Київська міська прокуратура у 2020 році увійшла до вказаної справи в інтересах держави на стадії апеляційного провадження.

27 травня 2021 року, після тривалого судового розгляду справи, Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури щодо безпідставності стягнення грошових коштів та відсутності вини державних органів та, як наслідок, рішення суду першої інстанції скасував та у позові комерційній структурі відмовив.

Економічна правда