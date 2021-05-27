ЄС виділив 25,4 млн євро для підтримки потерпілих у війні на Донбасі

Європейська комісія оголосила про виділення допомоги в розмірі 25,4 млн євро на підтримку людей, які продовжують потерпати від конфлікту на Донбасі.

Про це у четвер повідомила пресслужба Європейської комісії, пише "Європейська правда".

Виділені кошти допоможуть людям, які постраждали внаслідок конфлікту, отримати доступ до медичної допомоги, включаючи кращу підготовку та реагування на пандемію COVID-19, а також до послуг із юридичної підтримки.

"Фінансування допоможе відремонтувати пошкоджені будинки, школи та лікарні. Воно забезпечить найбільш вразливих людей засобами для задоволення їх основних потреб та підтримає доступ до безпечної води та освіти в надзвичайних ситуаціях. Потреби вразливих людей, таких як люди похилого віку та люди з обмеженими можливостями, будуть пріоритетними", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Таким чином, загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС з початку конфлікту на Донбасі склав 190 мільйонів євро, відзначили в комісії.

"Конфлікт на Сході України продовжує завдавати великої шкоди цивільному населенню, в той час як увага засобів масової інформації та міжнародної спільноти слабшає. ЄС продовжує задовольняти гуманітарні потреби по обидві сторони від лінії зіткнення", - прокоментував Янез Ленарчич, єврокомісар з кризового управління.