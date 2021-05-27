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SpaceX вивела в космос ще одну партію супутників Starlink

Четвер, 27 травня 2021, 10:20
 

Американська компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

Джерело: SpaceX

Деталі: Запуск, як і раніше, відбувся на мисі Канаверал у Флориді о 14:59 за місцевим часом. Його можна було дивитись у прямому ефірі. 

Доставила супутники ракета Falcon-9, після чого успішно повернулась на Землю та приземлилась на платформу в Атлантичному океані.  

Таким чином, за місяць це вже четвертий успішний запуск супутників. Загалом, компанія Ілона Маска вже запустила більше 1600 супутників. 

Що передувало: Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із ще одною групою з 52 супутників Starlink, а також двома супутниками компаній Capella Space і Tyvak-0130.

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Українська правда

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