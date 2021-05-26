Метро Києва змінює правила перевезення моноколіс та самокатів

Київський метрополітен збирається ввести нові правила перевезення моноколіс та самокатів.

Джерело: сайт КП "Київський метрополітен"

Деталі: За результатами зустрічі представників спільноти легкого персонального транспорту та представники метрополітену було узгоджено наступне:

- моноколеса мають перевозитись як є, власники відповідально ставляться до інших пасажирів та слідкують, щоб нікого не забруднити;

- всі самокати, що складаються, рекомендовано складати; ті, що більше 120 см за сумою вимірів, додатково оплачуються; власники відповідально ставляться до інших пасажирів та слідкують, щоб нікого не забруднити.

- речі більше 200 см, будь-які, заборонено перевозити.

- за бажанням проходити із самокатом, моноколесом чи іншим багажем можна біля контролера, однак важливо повідомити контролера, щоб факт оплати проїзду та багажу був зафіксований; якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно.

- кататися по платформі заборонено, оскільки це може призвести до реальних складних травмувань.

Також у метрополітені нагадали, що 26 травня набрало чинності рішення Київради, що передбачає безкоштовне перевезення велосипедів. Транспортувати велосипеди передбачено в чохлі.

Пряма мова заступниці керівника підземки Наталії Макогон: "Ми будемо пропонувати необхідні зміни до правил для остаточного врегулювання всіх моментів. І готуємо спільну інформаційну кампанію для наших пасажирів".