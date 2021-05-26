Голова Держкосмосу: Доходи аграріїв зростуть на 2,5 мільярда доларів завдяки супутниковим технологіям

Володимир Тафтай

Використання космічних технологій, зокрема супутникового моніторингу, та вчасне реагування на кліматичні й інші виклики приноситимуть сільгоспвиробникам до 2,5 млрд доларів на рік.

Про це на форумі "Україна 30. Земля" заявив голова Держкосмосу Володимир Тафтай, передає "Укрінформ".

За його словами, аграрії - одні з найбільших у світі користувачів супутникових даних, бо саме з космосу найкраще отримувати детальну інформацію, розуміти, що там вирощується, яка вологість ґрунту, метеорологічні умови тощо.

"Завдяки космічній навігації і супутниковому зв’язку можна з великою точністю вимірювати площу, форму поля й забезпечувати заходи з точного землеробства.

Саме тому країни світу щороку витрачають більше 80 млрд доларів на реалізацію космічних проєктів. Найбільша частка цих витрат припадає на проєкти супутникового зв'язку, навігації й дистанційного зондування землі", - додав Тафтай.

Він додав, що Україна має потужні можливості для забезпечення аграріїв інформацією від космічних систем. Завдяки супутниковим засобам вже відзнято близько 50% території країни.

Крім цього, за його словами, за домовленістю між ДКАУ, Мінагрополітики й Держгеокадастром ці знімки використовуватимуть при формуванні Національної інфраструктури просторових даних.

Голова Держкосмосу додав, що більшість ресурсів, якими послуговується країна, іноземні.

"Та вже у грудні на орбіту виведуть перший вітчизняний супутник оптико-електронного спостереження Землі Січ-2-30 (розмір кадру 46,7 км). З появою власних супутникових ресурсів не доведеться витрачати кошти на закупівлі знімків у інших країн.

"Завершуємо підготовку Національної космічної програми на 2021-2025 роки, у рамках якої буде створено супутникову мережу - Січ-2-30 та 6 додаткових супутників більш високої роздільної здатності", - запевнив Тафтай.

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