УЗ допоможе евакуювати українців із Сектора Гази

"Укрзалізниця" долучається до евакуації більше ста українців та членів їхніх родин із Сектора Гази, які 26 травня прибудуть спеціальним рейсом з Каїра до Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Пасажирів цього рейсу буде доставлено двома поїздами Kyiv Boryspil Express до Центрального залізничного вокзалу, створені комфортні умови для відпочинку й очікування.

Надалі евакуйованих українців залізничним транспортом буде доправлено до місць призначення по всій території України", - заявили в компанії.

"Укрзалізниця завжди готова допомогти своїм громадянам. Так, минулої весни, під час першої хвилі коронавірусної інфекції, ми евакуйовували українців з Польщі. Зараз знову потрібна допомога нашим співгромадянам.

Тож оперативно опрацьовуємо логістику для швидкого перевезення та забезпечимо всім громадянам належні умови під час очікування свого рейсу. Ми простежимо, щоб ця мандрівка завершилась для наших громадян максимально спокійно та швидко, і зичимо всім мирного неба", - сказав в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

При цьому, ці пасажири не платитимуть за проїзд. Для відшкодування вартості проїзних документів УЗ отримає компенсацію з резервного фонду держбюджету.

Із Сектора Гази в Україну через Єгипет евакуйовується понад 100 осіб, більшість із них - жінки та діти.

Економічна правда