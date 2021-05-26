Європейський інвестбанк виділив ще 7 мільйонів євро на інфраструктуру в Україні

Європейський інвестиційний банк надасть Україні грант у 7 млн євро на реалізацію Програми відновлення, що включає в себе проєкт відновлення соціальної інфраструктури.

Відповідну угоду ЄІБ та Міністерство розвитку громад та територій підписали 25 травня, повідомляє Урядовий портал.

"Нова кредитна угода від ЄІБ у розмірі 340 млн євро, яку ми підписали минулого року, сприятиме ще більш масштабній реконструкції соціальної інфраструктури в Україні. А грант у 7 млн євро від ЄС допоможе нам у швидкій реалізації запланованого відновлення", – зазначив очільник Мінрегіону Олексій Чернишов.

За кошти Програми відновлення в Україні буде профінансовано кілька сотень малих і середніх проектів на муніципальному рівні. Йдеться про соціальну інфраструктуру, поліпшення компослуг, ремонт адміністративних будівель та ключової соціальної інфраструктури (лікарень, шкіл, дитсадків, спортивних об’єктів).

Очікується, що реалізація проектів у межах Програми принесе користь для понад 13 мільйонів мешканців України, а також стимулюватиме регіональний розвиток та швидше економічне зростання у державі.

Нагадуємо:

Європейський інвестиційний банк з 2007 року інвестував в Україну 8 мільярдів євро, з них мільярд - минулоріч.

Економічна правда