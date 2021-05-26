Ціни на газ в Європі зросли на тлі відмови "Газпрому" збільшити транзит через Україну

Ціна на газ в Європі повернулася до максимальних рівнів цього року після того, як призначений додатковий аукціон на газотранспортні потужності України на червень не відбувся.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ціна газу з поставкою 26 травня на хабі TTF в Нідерландах зросла до 333 доларів за тисячу кубометрів після 2,5-річного максимуму 17 травня (342 долара) і мінімуму з початку року 20 травня (290 доларів).

"Ситуація на ринку в останні два тижні вказує на кореляцію не тільки з ціною інших значущих індексів енергетичного кошика (нафта, квоти на викиди СО2, ціни СПГ в Азії), а й анонсами/підсумками додаткових аукціонів на потужності на українському напрямку", – пише агентство.

У "Газпрома" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб. м заброньовано додатково на регулярному аукціоні 17 травня, тобто всього – 124 млн куб. м на добу.

25 травня Оператор ГТС України виставив на місячний аукціон додаткові потужності для транзиту газу з РФ до Європи в обсязі 63,7 млн куб. м на добу. Заявок на ці потужності подано не було.

Аналогічний аукціон вже проходив в кінці квітня – на травень, але тоді "Газпром" (фактично єдиний можливий вантажовідправник по цьому маршруту) також відмовився від бронювання додаткових потужностей.

Наразі Європа різко збільшує споживання газу. Глобальні поставки СПГ, а також трубопровідного газу з Росії знаходяться на максимумі, але це не дозволяє почати масоване закачування газу в підземні сховища, щоб підготуватися до майбутньої зими.