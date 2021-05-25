Рівень капітальних інвестицій в першому кварталі знизився на 10%

Падіння капітальних інвестицій в Україні в січні-березні 2021 року становило 9,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

За перший квартал цього року освоєно 78,179 млрд грн капінвестицій (без урахування тимчасово окупованих Криму, Севастополя і територій Луганської та Донецької областей).

Головним джерелом фінансування капінвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 78,2% загального обсягу всіх вкладень.

Вагому частку капітальних інвестицій вкладено в машини, обладнання та транспортні засоби – 47%, будівлі та споруди – 43,1% всіх інвестицій.

Зростання капінвестицій за перший квартал поточного року зафіксовано в сфері лісового господарства – в 2,7 рази, охорони здоров'я та соціальної допомоги – в 2,4 рази, в поштовій і кур'єрської діяльності – в 2,2 рази, в рекламній діяльності – на 67,8%.

При цьому в сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку падіння капвкладень становило 79,6%, телекомунікацій – на 34,6%, освіти – на 31,8%, комп'ютерного програмування та надання інших інформаційних послуг – 33,7%, в оптовій і роздрібній торгівлі – на 21,9%, будівництві – на 19,2%, в операціях з нерухомістю – на 13%.

Значне зменшення капінвестицій в січні-березні 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року зафіксовано в Кіровоградській (на 33,5%), Одеській (на 29,4%) та Волинській (на 26,5%) областях.

Капінвестиції в січні-березні 2021 року зросли найбільше в Луганській (на 81,5%), Запорізькій (на 60,1%) та Івано-Франківській (на 47,5%) областях.

Нагадуємо:

Капітальні інвестиції в Україні в 2020 році скоротилися на 38,2%.

У 2018-2019 роках зростання капінвестицій становило 16,4% і 15,5% відповідно.

Економічна правда