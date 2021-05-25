"МАУ" запевнила, що не підніматиме ціни на квитки через обліт Білорусі

Авіакомпанія "МАУ" заявила, що обліт території Білорусі спричинятиме в середньому додатково 40 хвилин льотного часу та додаткові витрати на авіапальне, але у компанії не бачать підстав для здорожчання квитків.

Про це повідомляє прес-служба "МАУ".

У компанії зазначили, що підтримують рішення щодо припинення прольоту над територією Білорусі для усіх українських авіакомпаній та припинення прямих комерційних рейсів між Україною та Білоруссю.

"Авіаперевізник підтримує рішення президента України, РНБО та уряду України щодо заборони прольоту над територією Білорусі для українських авіакомпаній, а також припинення прямого авіаційного сполучення між Україною та Білоруссю, яке відображає позицію Європейскього Союзу та є дзеркальним до аналогічних рішень більшості країн Європи.

Водночас, залишається відкритим питання транзиту над територією України для білоруських авіакомпаній", - йдеться у позиції компанії.

У "МАУ" додали, що не здійснюють прямих комерційних рейсів до Білорусі, починаючи з 2019 року через відсутність достатнього прямого трафіку між двома країнами.

"Левова доля трафіку українських пасажирів у напрямку Білорусі кінцевим пунктом своєї авіамандрівки обирає Російську Федерацію із стиковою у Мінську.

Водночас, низка нинішніх комерційних маршрутів мережі МАУ пролягає над територією Білорусі. На даний час перегляд маршрутів стосуватиметься регулярних рейсів до Вільнюса, а також до Фінляндії (Гельсінкі, Вааса) в рамках індивідуальної чартерної програми авіакомпанії.

На даних маршрутах обліт спричинятиме в середньому додатково 40 хвилин льотного часу, а відповідно - додаткові витрати на авіапальне", - йдеться у повідомленні.

Водночас у "МАУ" заявили, що виходячи із загальної ситуації у авіаційній галузі, спричиненої пандемією COVID-19, не бачать підстав для здорожчання квитків через необхідність обльоту.

Також у прес-службі додали, що деякі маршрути, економічна доцільність котрих знаходиться на межі рентабельності, та які не є фідерними для авіакомпанії, можуть бути скасовані для запобігання нарощуванню дотаційних рейсів.

"На даний момент авіакомпанія МАУ не планує скасування будь-яких рейсів через необхідність обльоту територіі Білорусі, але буде спостерігати за динамікою та глибиною продажів", - пояснили в компанії.

"МАУ акцентує увагу на необхідності подальшого цивілізованого діалогу між державними інституціями та комерційними перевізниками щодо забезпечення транспарантних умов оперування українських перевізників у зоні заборонених перельотів у порівнянні зі своїми східними та західними конкурентами задля уникнення спотворення конкуренції на маршрутах.

Такий діалог особливо необхідний на етапі відновлення діяльності українських перевізників після кризи, викликаної пандемією вірусу COVID-19 та під час відновлення оригінальної мережі маршрутів українських перевізників", - йдеться у позиції авіаперевізника.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною і Білоруссю з 26 травня і заборонив українським авіакомпаніям польоти над білоруською територією.

Це пов'язано з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську і затриманням її пасажирів. Рішення уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів.

Також Саміт Європейського Союзу підтримав рішення заборонити польоти білоруських авіакомпаній на територію ЄС і закликав всіх авіаперевізників уникати прольоту над територією Білорусі.

Економічна правда