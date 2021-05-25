"Слуги" пропонують зменшити на 50% ціну електроенергії для лікарень з кисневими станціями

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5550, який передбачає встановлення для стаціонарів з пацієнтами з COVID-19, обладнаних власними кисневими станціями, тариф на електроенергію в розмірі 50% від діючого тарифу для непобутових споживачів.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Автори законопроєкту - нардепи від "Слуги народу" Сергій Кузьміних і Олександр Ковальчук.

"Кисневі станції могли б бути майже ідеальним засобом для безперебійного цілодобового забезпечення киснем опорних лікарень, що виконують стаціонарне лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19, якби не висока собівартість такого кисню в частині енергозатратності його виробництва.

Найбільш поширені в Україні кисневі генератори MАЅ OXY-100 виробляють 100 м3 медичного кисню, споживаючи при цьому 190-200 квт електроенергії. Таким чином, місячні витрати на електроенергію закладу охорони здоров'я, у якому встановлені та функціонують такі прилади (за умови повної завантаженості) складають 512,460 гривень.

Такі суми витрат є непідйомними для більшості опорних лікарень, що виконують стаціонарне лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19", - йдеться у пояснювальній записці.

Передбачається, що пільговий тариф буде діяти тимчасово, на час дії карантину та/або введення надзвичайного стану, пов’язаного з COVID-19.

Відповідно до документа, порядок компенсації збитків електропостачальників в зв'язку з встановленням пільги для установ охорони здоров'я встановлюється НКРЕКП.

Економічна правда