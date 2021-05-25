"Укрпошта" доставлятиме відправлення в Білорусь автотранспортом замість літаків

"Укрпошта" продовжує доставляти відправлення в напрямку Білорусі з України - доставка посилок відбуватиметься наземним автотранспортом.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Компанія не використовуватиме авіатранспорт для доставки відправлень до Білорусі у зв’язку із ухваленим 25 травня рішенням уряду про те, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня.

Укрпошта також надасть можливість "Белпошті" відправляти посилки до українських клієнтів. Щомісяця з України до Білорусі відправлялося до 10 тисяч посилок, дрібних пакетів, листів і майже така ж кількість відправлень надходила до України", - заявили в "Укрпошті".

Зазначається, що компанія забезпечить транзит відправлень інших пошт світу до Білорусі наземним транспортом.

"І також продовжить виконання спільного проєкту з Windrose Airlines для міжнародного мобільного маркетплейсу Joom, в рамках якого виконуються регулярні вантажні чартерні рейси з Гонконгу до Києва із подальшим транспортуванням частини відправлень для Молдови та Білорусі", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що через зміну способу доставки можливі зміни у строках доставки відправлень до Білорусі.

Нагадаємо:

Україна зупиняє авіасполучення з Білоруссю з опівночі 26 травня.

Посольство Білорусі скерувало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту у зв’язку з ухваленням Україною рішення щодо припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

Економічна правда