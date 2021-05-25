Учасникам бойових дій передали у власність 180 тисяч земельних ділянок – Держгеокадастр

Станом на 21 травня 2021 року управління Держгеокадастру в областях передали у приватну власність учасникам бойових дій (АТО/ООС) 180 тис земельних ділянок загальною площею 261,8 тис га із земель сільгосппризначення держвласності.

Про це повідомляє прес-служба Держгеокадастру.

Зазначається, що виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції здійснюється на підставі ст. 118 Земельного кодексу України.

"Територіальні органи Держгеокадастру вже не перший рік працюють у режимі максимального сприяння учасникам АТО та членам сімей загиблих воїнів в реалізації їхнього конституційного права на отримання землі.

Ділянки призначені для садівництва, ведення особистого селянського господарства, індивідуального дачного будівництва", - заявили у відомстві.

"Ініціатива щодо першочергового надання земельних ділянок захисникам України - з 2015 року була для Держгеокадастру одним із пріоритетних завдань. Фахівці служби надавали військовим, учасникам бойових дій та їхнім сім'ям необхідну інформацію і допомогу в оформленні земельних ділянок.

Тепер, коли функцію розпорядження землями державної власності отримують ОТГ, щиро сподіваюся, що співпраця громад із військовиками буде не менш плідною та результативною", - cказав в. о. голови Держгеокадастру Сергій Завадський.

Економічна правда