У травні МОЗ сплатило 3,8 мільярдів за вакцини проти COVID-19 – StateWatch  

Міністерство охорони здоров'я 6 травня 2021 року на 3,8 млрд гривень закупило валюти, з метою оплати вакцини проти COVID-19. Загалом станом на кінець травня з державного бюджету на закупівлю вакцин витрачено 7,7 млрд грн.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на портал використання публічних коштів.

"Достеменно не відомо, за яку саме вакцину та кому сплачено кошти. Адже в МОЗ не розкривають деталі угод про закупівлю вакин проти COVID-19, окрім угоди ДП "Медичні закупівлі" МОЗ та приватною компанією "Лекхім" на постачання китайської вакцини CoronaVac", - йдеться у повідомленні.

StateWatch

Загалом, на територію України протягом року буде поставлено понад 42 мільйони доз вакцин.

З них, 8 мільйонів доз передадуть Україні в рамках міжнародної програми COVAX та приблизно 34 мільйони доз згідно контрактів з виробниками. Укладені домовленості передбачають препарати від Sinovac (1,9 мільйони доз), AstraZeneca (2 мільйони доз), Novavax (10 мільйонів доз) та Pfizer/Biontech (20 мільйонів доз).

"З лютого було поставлено 2 322 050 доз, тобто лише 5% з запланованого об’єму", - заявляють в StateWatch.

"Найбільше доставлено китайської вакцини CoronaVac - 1 215 000 доз (65%). Контракт передбачає завершення поставок 31 травня, чергові 500 тисяч доз мають надійти 26 травня. А останні 200 тисяч доз, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, всупереч контракту очікуються на початку червня", - додають в StateWatch.

Економічна правда