Мінінфраструктури працює над припиненням авіасполучення з Білоруссю

Міністерство інфраструктури вже розробляє механізм припинення авіасполучення з Білоруссю, незабаром опублікує інформацію для пасажирів.

Про це відомство повідомило у Facebook.

Як додали у Мінінфраструктури, незабаром з’явиться інформація щодо того, "що робити пасажирам, авіакомпаніям і як надалі планувати подорожі".

Також у вівторок, 25 травня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликає позачергове засідання уряду для розгляду питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до неї.

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Литва першою в ЄС вирішила з 25 травня заборонити прибуття в країну і відбуття з Литви літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі.

Економічна правда