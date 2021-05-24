Власник Louis Vuitton і Dior cтав найбагатшою людиною світу – Forbes

Французький бізнесмен, гендиректор холдингу LVMH Бернар Арно став найбагатшою людиною світу із статками в 186,3 млрд дол - це на 300 млн дол більше, ніж у засновника Amazon Джеффа Безоса (186 млрд дол).

Про це пише Forbes.

Замикає топ-3 рейтингу багатіїв Ілон Маск (147,3 млрд дол).

Зазначається, що статки Арно зросли із 76 млрд дол у березні 2020 року до 186,3 млрд дол станом на 24 травня 2021 року - тобто за останні 14 місяців зросли на 110 млрд дол.

Цьому посприяло те, що LVMH попри пандемію показав високі показники.

Так, у 1 кварталі 2021 року холдинг отримав 14 млрд євро виручки, що на 32% вище за показник того ж періоду минулого року.

Як пише Forbes з посиланням на аналітика Jefferies Флавіо Середу, цьому посприяв "імпульс", забезпечений покупцями в Китаї.

При цьому, Арно на кілька хвилин вже опинявся на чолі світового рейтингу Forbes, коли обігнав Безоса в грудні 2019 року.

Ринкова капіталізація холдингу LVMH, в який входять Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior, Givenchy, становить 320 млрд дол.

Економічна правда