Ryanair продовжує літати через Білорусь попри примусову посадку літака

FlightRadar24

Авіакомпанія Ryanair не змінила маршрути своїх літаків і продовжує виконувати рейси через Білорусь попри ситуацію з примусовою посадкою її пасажирського літака у Мінську.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дані сервісу FlightRadar24 свідчать, що рейс з кіпрського міста Пафос до Таллінна у понеділок виконується через повітряний простір Білорусі.

У понеділок два рейси авіакомпанії AirBaltic рушили в обхід повітряного простору Білорусі після інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська рейсу Ryanair Афіни - Вільнюс з опозиціонером на борту.

Угорська авіакомпанія Wizz Air вирішила направити рейс з Києва до столиці Естонії в обхід повітряного простору Білорусі.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

Європейська правда