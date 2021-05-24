За перший квартал 2021 року компанії Міненерго отримали 1,6 мільярда збитків

За перший квартал 2021 року 38 державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства енергетики, відзвітували про чисті збитки на суму 1,6 мільярда гривень.

Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств Міністерства, повідомляє Марлін.

Загалом 30 підприємств завершило І квартал року із збитком на суму 1,614 млрд грн, 7 підприємств – із прибутком на суму 1,9 млн, а 1 підприємство вважається беззбитковим.

Найбільші квартальні збитки отримали наступні держкомпанії:

Східний гірничо-збагачувальний комбінат - 341,1 млн грн ДП "Первомайськвугілля" - 232,8 млн грн ДП "Львіввугілля" - 209,4 млн грн ДП "Лисичанськвугілля" - 151,6 млн грн ДП "Торецьквугілля" - 147,4 млн грн

За підсумками першого кварталу 2021 року року середня кількість працевлаштованих осіб на державних підприємствах Міненерго становила 43 078 осіб. Загальні витрати на оплату праці становили 1,7 млрд грн.

Зокрема, середньомісячні витрати на працівників становили 13,2 тис грн, на адміністративно-управлінський персонал – 16 тис грн, тоді як на директорів енергетичних підприємств – 55,8 тис грн.

В січні 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості", яким, зокрема, передбачено затвердження державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року для забезпечення фінансування розвитку урановидобувного та уранопереробного державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Натомість, в грудні 2019 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки", яким, зокрема, уряду доручалося опрацювати питання щодо забезпечення енергетичної стійкості України.

Раніше Марлін повідомив про 4,2 млрд грн збитків підприємств Міненерго за 2020 рік та загрозу ядерного могильника на Дніпропетровщині.

Економічна правда