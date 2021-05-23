За перші 4 місяці року українські банки заробили понад 17,5 мільярдів

У січні-квітні прибуток українських банків склав 17,538 мільярдів, що на 30% менше, ніж за той же період торік (25,208 млрд грн).

Про це свідчать дані НБУ.

Так, доходи банків за цей період склали 80,1 млрд, тоді як роком раніше – 90 млрд. Від’ємний результат від операцій купівлі-продажу та переоцінки склав 3,14 млрд порівняно з +15,19 млрд у січні-квітні торік.

Витрати банків склали 62,565 млрд грн, тоді в січні-квітні минулого року – 64,796 млрд.