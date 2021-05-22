У I кварталі Україна імпортувала автотранспорту майже на 1,2 мільярдів доларів

За перші три місяці поточного року в Україну в режимі імпорту було ввезено 136,8 тис. од. автотранспортних засобів, на 1,2 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що за перший квартал 2021 року в Україну було ввезено 125,8 тис. легкових авто (на 9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року) на 930,6 млн дол.; 297 автобусів (на 40% менше) на 9,1 млн дол.; 1 077 вантажних і спеціальних автомобілів (на 1% менше) на 230,2 млн дол.

Нагадуємо:

За 2020 рік в Україну було імпортовано 531,4 тис. одиниць автотранспортної техніки на 4,2 млрд дол.