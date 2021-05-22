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Попри коронакризу в Європі у 2020 році збільшились продажі літаків бізнес-авіації

Субота, 22 травня 2021, 16:30
 

Продажі літаків бізнес-авіації в Європі в 2020 році збільшилися до 154 одиниць незважаючи на кризу, роком раніше цей показник склав 152 літака. 

Це показало дослідження авіаційного брокера Colibri Aircraft, передає avianews. 

У дослідженні говориться, що число рейсів бізнес авіації в 2020 році в Європі склало 41,1 тис, що на 23% менше в порівнянні з докризовим 2019 роком. При цьому ринок регулярних рейсів впав в 2020 році в залежності від місяця на 51-88%. 

Загальна вартість куплених в 2020 році в Європі бізнес-джетів, за підрахунками Colibri Aircraft, склала 1 млрд дол. Стільки літаків бізнес-авіації купили в країнах Європи в 2020 році і яка їхня вартість (дол): 

  • Німеччина: 127,1 млн, 32 літака 
  • Великобританія: 118,2 млн, 14 літаків 
  • Мальта: 112,1 млн, 16 літаків 
  • Люксембург: 108,5 млн, 8 літаків 
  • Франція: 95,4 млн, 12 літаків 
  • Австрія: 62, 8 млн, 5 літаків 
  • Швейцарія: 54,8 млн, 8 літаків 
  • Острів Мен: 40,7 млн, 5 літаків 
  • Нідерланди: 36,8 млн, 3 літаки 
  • Фінляндія: 36,3 млн, 3 літаки 

"Через значне скорочення регулярного авіасполучення частина пасажирів, яка до цього літала бізнес-класом і не змогла відмовитися від поїздок, пересіла на приватні літаки. В результаті ця галузь через пандемію постраждала менше", - йдеться в повідомленні.

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Економічна правда
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