Попри коронакризу в Європі у 2020 році збільшились продажі літаків бізнес-авіації
Продажі літаків бізнес-авіації в Європі в 2020 році збільшилися до 154 одиниць незважаючи на кризу, роком раніше цей показник склав 152 літака.
Це показало дослідження авіаційного брокера Colibri Aircraft, передає avianews.
У дослідженні говориться, що число рейсів бізнес авіації в 2020 році в Європі склало 41,1 тис, що на 23% менше в порівнянні з докризовим 2019 роком. При цьому ринок регулярних рейсів впав в 2020 році в залежності від місяця на 51-88%.
Загальна вартість куплених в 2020 році в Європі бізнес-джетів, за підрахунками Colibri Aircraft, склала 1 млрд дол. Стільки літаків бізнес-авіації купили в країнах Європи в 2020 році і яка їхня вартість (дол):
- Німеччина: 127,1 млн, 32 літака
- Великобританія: 118,2 млн, 14 літаків
- Мальта: 112,1 млн, 16 літаків
- Люксембург: 108,5 млн, 8 літаків
- Франція: 95,4 млн, 12 літаків
- Австрія: 62, 8 млн, 5 літаків
- Швейцарія: 54,8 млн, 8 літаків
- Острів Мен: 40,7 млн, 5 літаків
- Нідерланди: 36,8 млн, 3 літаки
- Фінляндія: 36,3 млн, 3 літаки
"Через значне скорочення регулярного авіасполучення частина пасажирів, яка до цього літала бізнес-класом і не змогла відмовитися від поїздок, пересіла на приватні літаки. В результаті ця галузь через пандемію постраждала менше", - йдеться в повідомленні.
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