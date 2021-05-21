Фонду гарантування дозволять позиватись в інтересах кредиторів проблемних банків

Верховна Рада у першому читанні ухвалила зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача.

За відповідний законопроєкт №4547 проголосувало 267 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 128 КПКУ в частині запровадження норм, які нададуть Фонду можливість подавати цивільні позови в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених статтею 77 Закону "Про банки і банківську діяльність".

Мова йде підстави, вимоги до яких акцептовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та статус цивільного позивача, який зберігається за ним після припинення неплатоспроможного банку або банку щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених статтею 77 Закону "Про банки і банківську діяльність", як юридичної особи.

Очікується, що ухвалення цього законопроєкту сприятиме збереженню активів, запобіганню втрати майна банку, захисту прав кредиторів (колишніх кредиторів) банків, що виводяться з ринку, щодо задоволення вимог кредиторів в процесі виведення банків з ринку, після завершення процедури ліквідації банків, за рахунок коштів осіб, що заподіяли шкоду кредиторам або банку та осіб, які внаслідок таких дій отримали майнову вигоду.

Економічна правда