ЄС введе паспорти вакцинації 1 липня

Колаж Liga.net

Сертифікати вакцинації введуть у Євросоюзі з 1 липня.

Джерело: DW

Деталі: Свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу будуть цифровими, проте при необхідності документ можна буде отримати і в паперовій формі.

Комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс назвала міру "важливим кроком для того, щоб відновити свободу пересування по ЄС, забезпечивши безпеку настільки, наскільки це можливо".

Враховуватися будуть в тому числі щеплення від коронавірусу, зроблені препаратами, що не були схвалені в Євросоюзі.

Раніше Європарламент хотів обмежитися тільки вакцинами, допущеними Європейським агентством лікарських засобів (EMA).

Передісторія:

17 березня Єврокомісія презентувала проєкт "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку.

25 березня депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо цієї пропозиції.

На запуск "паспортів вакцинації" найбільше сподіваються країни, економіка яких значною мірою залежить від туризму, розраховуючи таким чином частково "врятувати" наступний сезон.

В уряді заявили, що готуються впровадити в Україні так звані "паспорти вакцинації", які підтверджують щеплення від коронавірусу і в найближчому майбутньому можуть стати "перепусткою" для в’їзду до ЄС.

Українська правда