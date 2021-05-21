"Північний потік-2": у Сенат США внесли законопроєкт про санкції

14 республіканців внесли у Сенат США законопроєкт про відновлення санкцій проти усіх учасників будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Джерело: The Hill, Укрінформ

Дослівно: "Закон про Захист нашого добробуту шляхом розширення санкцій проти РФ має відновити обмеження проти компанії (Nord Stream 2 AG), яка стоїть за газопроводом, її гендиректора Маттіаса Варніга, а також поширити їх на субпідрядників від будь-якої організації, що працює на газопроводі".

Деталі: У заяві співавтори законопроєкту називають "хибною" стратегію Байдена стосовно часткових санкцій проти російського газопроводу та закликають негайно зупинити проєкт.

Що цьому передувало:

ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації Байдена повідомляли, що Штати можуть скасувати санкції проти компанії-оператора будівництва газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG, щоб "не розривати відносини з Німеччиною".

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати мають намір протистояти спробам Москви підірвати колективну безпеку трансатлантичної спільноти, зокрема, за допомогою проєкту газопроводу "Північний потік-2".

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що трубопровід "Північний потік-2" – це погана угода, яка загрожує безпеці України та союзників НАТО.

Сполучені Штати не вводитимуть санкцій щодо компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника, адже відмова від санкцій "відповідає національним інтересам" США, сенатори вважають таке рішення "помилковим".

Українська правда