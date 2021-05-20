НБУ визначив 12 стратегічних цілей до 2025 року
Нацбанк розробив нову інституційну Стратегію до 2025 року - вона сфокусована на активізацію економічного зростання та цифровізацію.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Документ сфокусований на створенні максимальної цінності для клієнтів, що відповідає викликам сьогодення та сприятиме сучасному розвитку регулятора фінансового сектора України", - йдеться у повідомленні.
"Подальший якісний розвиток фінансової екосистеми має враховувати реалії сьогодення. Нова Стратегія НБУ якраз відповідає на зміни, що сталися у світі та Україні. Це дорожня карта, якою ми будемо керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні та підвищення добробуту її громадян.
Ми впевнені, що кожен громадянин відчує позитивні зміни в економіці та у власному добробуті завдяки нашій роботі", - заявив голова НБУ Кирило Шевченко.
Зазначається, що реалізація Стратегії здійснюватиметься за трьома стратегічними напрямами розвитку, які деталізуються у 12 стратегічних цілях:
Перший напрям. Сприяння відновленню та розвитку економіки:
- Підтримання макростабільності
- Відновлення кредитування економіки
- Розвиток ринку фінансових послуг
- Розвиток інфраструктури ринків капіталу
Другий напрям. Цифрові фінанси як драйвер для цифровізації економіки:
- Розвиток безготівкової економіки
- Підвищення рівня фінансової інклюзії
- Розвиток інновацій фінансового сектора
- Кіберзахист фінансового сектора
Третій напрям. Інституційний розвиток та операційна досконалість Національного банку:
- Підвищення операційної ефективності
- Партнерство та комунікація зі стейкхолдерами Національного банку
- Цифрова трансформація Національного банку
- Національний банк – найкращий роботодавець.
Перші два напрями – спрямовані назовні, на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми.
"Інституційний розвиток та операційна досконалість покликані поліпшити реалізацію Місії та Візії НБУ через внутрішню трансформацію та посилення партнерства зі стейкхолдерами", - додають в регуляторі.
"Національний банк робитиме все від нього залежне, щоб регулювання фінансового сектора стимулювало розвиток української економіки, враховуючи зовнішні виклики та потреби всіх учасників екосистеми.
Кожен пункт Стратегії відповідає цим прагненням", - заявив директор Департаменту стратегії та розвитку НБУ Арсен Макарчук.
"Оновлену Стратегію команда Національного банку готувала, виходячи з потреб клієнтів. Найголовніші з них – це кожна родина та кожен громадянин України, держава загалом та бізнес", - йдеться у повідомленні.
"Нашим завданням було знайти цінності, які ми можемо принести суспільству, фінансовій екосистемі загалом та кожному українцю зокрема. Наша кінцева мета – створити умови для того, щоб споживачі фінансових послуг отримували якісні, доступні, безпечні фінансові послуги, а економіка України та добробут її мешканців – зростали.
Над цим продовжимо працювати наступні роки відповідно до нашої Стратегії", – заявив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.
Економічна правда
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