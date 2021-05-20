НБУ визначив 12 стратегічних цілей до 2025 року

Нацбанк розробив нову інституційну Стратегію до 2025 року - вона сфокусована на активізацію економічного зростання та цифровізацію.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Документ сфокусований на створенні максимальної цінності для клієнтів, що відповідає викликам сьогодення та сприятиме сучасному розвитку регулятора фінансового сектора України", - йдеться у повідомленні.

"Подальший якісний розвиток фінансової екосистеми має враховувати реалії сьогодення. Нова Стратегія НБУ якраз відповідає на зміни, що сталися у світі та Україні. Це дорожня карта, якою ми будемо керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні та підвищення добробуту її громадян.

Ми впевнені, що кожен громадянин відчує позитивні зміни в економіці та у власному добробуті завдяки нашій роботі", - заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Зазначається, що реалізація Стратегії здійснюватиметься за трьома стратегічними напрямами розвитку, які деталізуються у 12 стратегічних цілях:

Перший напрям. Сприяння відновленню та розвитку економіки:

Підтримання макростабільності

Відновлення кредитування економіки

Розвиток ринку фінансових послуг

Розвиток інфраструктури ринків капіталу

Другий напрям. Цифрові фінанси як драйвер для цифровізації економіки:

Розвиток безготівкової економіки

Підвищення рівня фінансової інклюзії

Розвиток інновацій фінансового сектора

Кіберзахист фінансового сектора

Третій напрям. Інституційний розвиток та операційна досконалість Національного банку:

Підвищення операційної ефективності

Партнерство та комунікація зі стейкхолдерами Національного банку

Цифрова трансформація Національного банку

Національний банк – найкращий роботодавець.

Перші два напрями – спрямовані назовні, на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми.

"Інституційний розвиток та операційна досконалість покликані поліпшити реалізацію Місії та Візії НБУ через внутрішню трансформацію та посилення партнерства зі стейкхолдерами", - додають в регуляторі.

"Національний банк робитиме все від нього залежне, щоб регулювання фінансового сектора стимулювало розвиток української економіки, враховуючи зовнішні виклики та потреби всіх учасників екосистеми.

Кожен пункт Стратегії відповідає цим прагненням", - заявив директор Департаменту стратегії та розвитку НБУ Арсен Макарчук.

"Оновлену Стратегію команда Національного банку готувала, виходячи з потреб клієнтів. Найголовніші з них – це кожна родина та кожен громадянин України, держава загалом та бізнес", - йдеться у повідомленні.

"Нашим завданням було знайти цінності, які ми можемо принести суспільству, фінансовій екосистемі загалом та кожному українцю зокрема. Наша кінцева мета – створити умови для того, щоб споживачі фінансових послуг отримували якісні, доступні, безпечні фінансові послуги, а економіка України та добробут її мешканців – зростали.

Над цим продовжимо працювати наступні роки відповідно до нашої Стратегії", – заявив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

Економічна правда